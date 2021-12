La Red Bull blinda Horner

22-12-2021 13:37

Il team manager della Red Bull Christian Horner potrebbe firmare fino al 2026 con la scuderia austriaca. Il dirigente britannico dal 2005 guida il team. “All’epoca non aveva alcuna esperienza in Formula 1, ma col tempo è cresciuto e si è affermato come un capo-squadra molto carismatico”, sono le parole del consigliere Helmut Marko a Servus Tv.

“Vogliamo mantenere una certa stabilità per quanto concerne le posizioni chiave all’interno della squadra, specialmente in un anno di transizione, in cui entreranno in vigore nuove norme sul motore e sul telaio. Conosco Horner dalla Formula 3000 sapevo quanto fosse ambizioso e cosa avesse da offrire”.

