La richiesta dei tifosi del Milan a Pioli: Può stare solo in tribuna

Tanta amarezza, la sensazione di aver lasciato per strada due punti e il fortissimo timore, per non dire la certezza, di dover dire addio alla vetta solitaria della classifica dopo pochi giorni. I tifosi del Milan non hanno preso bene il risultato di Udine, nonostante la prodezza a tempo scaduto del solito monumentale Ibra abbia, se non altro, evitato l’onta di una dolorosa sconfitta. Tanti i calciatori sotto accusa, ma uno in particolare. E spunta una richiesta a Pioli.

Milan, tanti giocatori al di sotto della sufficienza

Sotto tono la prestazione di Theo Hernandez, lontano parente del maratoneta che sfrecciava sulla fascia nello scorso campionato (lo ha sottolineato in telecronaca su Sky anche la coppia Gentile-Marchegiani). Non all’altezza la prova di Bennacer, autore della verticalizzazione sbagliata da cui è nata l’azione del momentaneo 1-0 di Beto. E che dire di Florenzi, in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Ma il vero oggetto delle critiche dei sostenitori del Milan è un altro: Bakayoko. Lui e chi lo ha mandato in campo.

Bakayoko, tutti i rilievi dei tifosi del Milan

Tanti i commenti sui social che lo riguardano, quasi tutti negativi. “Comunque l’errore a monte a centrocampo è stato quello di prendere Bakayoko. Calciatore mediocre che già a Napoli avevano deciso di lasciare andare dopo una stagione grigia. Ma è proprio la tipologia di giocatore che non è adatta al tipo di gioco del Milan“, scrive Milanista22. “Non che altri abbiano fatto sfracelli, ma Bennacer è involuto pesantemente. Bakayoko non può mai giocare a due in questo Milan. Con Gattuso brillava da vertice basso dei tre. Non ci vuole Sacchi per capirlo. Bah”, aggiunge Fabrizio Z.

Solo i napoletani lo vogliono in campo domenica

Enrico arriva alle finte minacce, chiudendo con una faccina sorridente: “Ero allo stadio per Udinese-Milan e ho 2 cose da dire. Tonali fenomeno e Pioli se metti ancora in campo Bakayoko vengo sotto casa tua così me lo spieghi”. IronCrown69 è sconsolato: “Mi arrendo: alzo le mani e constato che Bakayoko vale un Bertolacci fuori forma”. Mentre Diego, tifoso napoletano infiltrato, dissente: “Grandissimo giocatore! A Napoli ci manca tantissimo ora che ci tocca giocare con Anguissa al suo posto (infatti il prestito ci costa ben 500.000 euro)! Fatelo giocare dal 1′ contro di noi, lo merita”.

