La rivincita di Mazepin

Oltre al duello tra i due big del circus della F1 ovvero Max Verstappen e Lewis Hamilton, ci sono altre sfide tra piloti che vogliono e provano a superarsi ad ogni Gp.

Nel giorno che ha visto deflagrare definitivamente il duello Hamilton-Verstappen per il titolo iridato infatti, nelle retrovie si è consumato l’ennesimo capitolo del derby Schumacher-Mazepin in casa Haas.

A Silverstone, un pò a sorpresa, ma con pieno merito, a prevalere è stato il russo. Mazepin infatti ha tagliato il traguardo in 17esima piazza, subito davanti al tedesco campione in carica della F2. A riprova della crescita lenta ma costante del pilota moscovita va evidenziato lo splendido sorpasso che ha deciso il duello tra i due, arrivato nel corso del 27esimo giro.

Un passo in avanti che non può che fare contento il team principal, Gunther Steiner. “Entrambi hanno combattuto duramente ma in modo pulito e questa è la cosa più importante per me” ha commentato il manager bolzanino. Mastica invece amaro Schumacher, che ha riconosciuto una migliore gestione delle gomme da parte del compagno di box: “Stavamo cercando di non surriscaldare le gomme nei primi giri. Sembra che Nikita stesse spingendo un po’ più forte all’inizio ed è riuscito a mantenere le sue gomme nella finestra”.

“Ho dovuto spingere molto forte all’inizio, per cercare di arrivare davanti perché si sa che su questa pista è difficile sorpassare. Ho usato un sacco le mie gomme, ma poi ho messo a segno quello che è stato probabilmente il mio miglior sorpasso negli ultimi tre anni“, queste le parole di un felice e soddisfatto Mazepin.

