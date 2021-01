La rivincita di Pistocchi sulla Juve scatena bufera social

Sarri che ha sempre elogiato ed ammirato e per il cui E’ presumibile che, sotto sotto (ma neanche tanto), aspettasse da tempo questo momento: vedere Pirlo sempre più in difficoltà alla guida della Juve. Maurizio Pistocchi si prende la sua rivincita ora, ma non per una questione legata all’essere anti-Juve, bensì per la sua venerazione nei confronti diche ha sempre elogiato ed ammirato e per il cui esonero era rimasto malissimo.

Pistocchi ricorda il massacro di Sarri

Pirlo: ha sbagliato formazione e approccio alla gara, ma se batte il Napoli è 3^ e con tutti i titolari può ancora lottare per il titolo. La colpa è di chi Su twitter il giornalista di Mediaset scrive: “Dal calcio liquido a quello inguardabile, ma non è tutta colpa di: ha sbagliato formazione e approccio alla gara, ma se batte il Napoli è 3^ e con tutti i titolari può ancora lottare per il titolo. La colpa è di chi ha massacrato Sarri , e chiamato maestro un debuttante”.

I tifosi della Juve non rimpiangono Sarri

Non trova però sponda favorevole in parecchi tifosi bianconeri il pensiero nostalgico di Pistocchi: “Sarri è stato un’agonia. Ha vinto lo scudetto per inerzia e ha perso tutto il resto. Inoltre il giuoco della Juve di Sarri era osceno” o anche: “Sarri ha fatto peggio di Allegri con una squadra nettamente più forte. E grazie anche al covid ha vinto uno scudetto che a marzo era a metà strada tra Roma e Torino”.

Anche l’ironia su Pirlo viene mitigata: “Maestro era il soprannome di Pirlo. Ecco perché la stampa lo ha chiamato così. Non ci vuole un genio per capirlo. La colpa è di chi massacrava Allegri per essere uscito dalla Champions con una formazione che annoverava Rugani tra i titolari, pensando che la Juve fosse più forte” oppure: “Se assumi un direttore e questo viene odiato da tutto (e dico tutto) il team al punto da rischiare dimissioni di massa, va mandato via. Se poi a un errore si rimedia con un altro errore (mettere un debuttante al suo posto), andrebbe mandato via anche chi fa certe scelte”.

C’è chi osserva: “Anche Mr Sarri ha molte colpe. Un carattere mai elastico, mai flessibile. Troppo arroccato e troppo duro. Non parlo di gioco, ma del suo ruolo in qualità di manager sportivo” e infine c’è chi dà ragione a Pistocchi: “Pirlo farà male e rischia di bruciarsi la carriera così come fece Pippo Inzaghi. La colpa è di chi l’ha scelto. Come se l’azienda Ferrero un giorno decidesse di licenziare il direttore marketing, antipatico, ma con anni di esperienza, per mettere al suo posto un neo laureato”.

SPORTEVAI | 19-01-2021 11:18