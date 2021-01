Mercato, Sarri molto quotato per una panchina di Serie A

La sconfitta della Juventus contro l’Inter, secondo la maggior parte dei tifosi bianconeri, porta la firma soprattutto del tecnico Andrea Pirlo, incapace di strigliare i giocatori nel momento del bisogno. Non solo, il gioco espresso in campo non ha convinto. Pochi tiri in porta e zero pericoli per Handanovic, spettatore non pagante del match più atteso della 18° giornata. Juventini scatenati sui social, tanto da tirare in ballo Maurizio Sarri, non particolarmente amato a Torino dopo la debacle dello scorso anno. Eppure, in confronto a Pirlo, i numeri sono tutti per il tecnico toscano, visto che un anno fa i campioni d’Italia avevano ben 12 punti in più in classifica.

Sarri è stato così tanto citato da finire in tendenza su Twitter. Recentemente, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha dichiarato di averlo dentito: “E’ successo un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L’ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare”. Un consiglio saggio, dato che in Serie A le panchine sono quasi sempre in bilico. Se quella di Pirlo non sembra al momento destare preoccupazioni, c’è un’altra che potrebbe cambiare allenatore.

Nelle ultime ore infatti, i bookmakers danno molto quotata la destinazione di Sarri sulla panchina della Roma(2,50 entro il 12 settembre 2021). Nonostante la qualificazione col primo posto ai sedicesimi di Europa League e in piena lotta Champions League in campionato, la posizione di Fonseca è più che mai a rischio dopo la netta sconfitta per 3-0 nel derby contro la Lazio. I giallorossi, in questa prima metà di campionato, hanno fatto molto bene con le piccole-medie squadre e malissimo con le grandi: sono infatti solo 3 i punti conquistati, un bottino amaro se si vuole puntare in alto. L’ex tecnico della Juventus sembrerebbe il favorito della lista. Sarri, inoltre, ha già vinto l’Europa League con il Chelsea, un trofeo su cui la Roma punta forte quest’anno.

OMNISPORT | 18-01-2021 17:27