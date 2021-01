Lazzari: "Il derby la mia miglior partita nella Lazio"

A distanza di tre giorni Manuel Lazzari è tornato a parlare ai microfoni di Lazio Style Radio del derby nettamente vinto dalla Lazio sulla Roma per 3-0, nel quale ha fornito due assist per i compagni. “Contro la Roma è stata la mia miglior partita da quando sono alla Lazio. Tutta la squadra ha giocato un grande derby, è stata una vittoria netta. Siamo contenti e questo successo ci darà una grande spinta. Il derby ha dimostrato che la Lazio c’è ed è viva. Non molleremo”.

OMNISPORT | 18-01-2021 16:31