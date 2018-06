La Roma batte un colpo: acquisto storico sul mercato

Bryan Cristante è il grande colpo della Roma sul mercato.

I giallorossi nella giornata di mercoledì hanno chiuso con l’Atalanta l’acquisto della mezz’ala con il vizio del gol cresciuta nelle giovanili del Milan.

Cristante approda nella Capitale per circa 30 milioni di euro(5 per il prestito e 25 per il riscatto) bonus compresi: per lui è pronto un contratto di ben cinque anni a 2 milioni di euro a stagione.

Giovedì mattina il 23enne, che nell’ultima stagione ha realizzato ben 12 reti, si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto: per la Roma si tratta di un acquisto storico essendo il centrocampista più pagato dell’era targata James Pallotta.

Cristante è già nella Capitale e all’arrivo all’aeroporto ha già scattato le prime foto con i tanti tifosi presenti rilasciando le sue prime parole da nuovo giocatore giallorosso: “Arrivare qui era un mio obiettivo e sono contento di averlo raggiunto. Sono pronto – ha aggiunto il centrocampista – e non vedo l’ora di giocare la Champions con questa maglia. Di Francesco? Non ho ancora parlato con lui, da domani faremo tutto”.

Per la Roma si tratta del terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato dopo il talento croato Coric e il difensore Marcano: dopo tanti arrivi ecco arrivare anche la prima cessione.

A lasciare Trigoria è il brasiliano Bruno Peres che farà ritorno al Torino, il club che lo ha reso famoso in serie A: Monchi ha trovato l’accordo con Cairo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che scatterà alla 25esima presenza del calciatore. Il costo totale della operazione dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro.

Bruno Peres lascia la Roma dopo due stagioni: in quest’ultima sotto la gestione di Di Francesco ha realizzato 25 presenze vedendosi spesso soffiare il posto dal duttilissimo Alessandro Florenzi.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 22:05