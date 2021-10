La Roma ferma il Napoli ma i tifosi giallorossi hanno da recriminare

24-10-2021 20:16

Un pareggio che muove la classifica, che mette da parte le polemiche dopo la batosta con il Bodo Glimt, ma che comunque non soddisfa pienamente i tifosi. La Roma pareggia 0-0 all’Olimpico contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti e continua a rimanere nelle zone alte della classifica.

I tifosi della Roma vogliono di più

Una partita difficile contro un Napoli che era lanciassimo, nel primo tempo i giallorossi sono stati più volte vicini alla rete del vantaggio mentre nella ripresa sono stati gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi. Sui social c’è soddisfazione per il punto conquistato ma anche un po’ di rammarico per quello che non è arrivato.

“Grande partita della Roma – scrive un tifoso – che colma con carattere le differenze di caratura tecnica con l’avversario. Resta l’amaro in bocca perché in queste partite non arriva mai l’episodio favorevole”. E ancora: “Contro questo Napoli il pareggio è sempre buono. Ma una vittoria dopo questo tipo di partita e considerando il periodo sarebbe stata un’altra cosa”.

In casa giallorossa c’è chi crede che quanto stia facendo la squadra di Mourinho sia già il massimo ed è difficile chiedere di più: “E’ stata una battaglia, alla fine il pareggio può starci. Noi abbiamo dato più o meno il massimo, questo è il livello a cui possiamo arrivare, al netto di alcuni clamorosi errori davanti alla porta”. Mentre Stephen non nasconde il suo disappunto: “Abbastanza amareggiato. La Roma ce l’ha messa tutto e tutto quello che può è uno scialbo pareggio in casa”.

I tifosi si dividono su Mourinho

Nel secondo tempo è arrivata anche l’espulsione per doppio giallo di Josè Mourinho. Le sue proteste non sono passate inosservate e sul suo conto i tifosi della Roma sembrano essere piuttosto divisi: “Una grande Roma che ha il carattere del miglior allenatore del mondo. Solo lui poteva trasformare una squadra da annui senza palle in una con la bava alla bocca su ogni pallone”. La pensa in maniera differente Skelevra: “Ormai Mourinho è diventato la parodia di se stesso. Ha più espulsioni che punti fatti nei big match”.

