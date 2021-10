Show di Mourinho ha raggiunto lo scopo: i tifosi sono dalla sua parte

24-10-2021 09:12

L’attacco violento alle gestioni societarie precedenti, l’epurazione annunciata di chi non è all’altezza di vestire la maglia della Roma, il piglio del condottiero ferito che non accetta però critiche preconcette. Cosa non ha detto ieri sera Mourinho nella conferenza di vigilia di Roma-Napoli. Lo sfogo dello Special One ha avuto il potere di far dimenticare a quasi tutti il 6-1 subìto in Conference League e di ricompattare il tifo giallorosso come si evince dai commenti sui social.

I tifosi tornano dalla parte di Mourinho

Dopo le critiche dei giorni scorsi è tornata la pace con i fan: “Mourinho ha detto la verità. Monchi ha distrutto la Roma, dopo ci ha pensato Petrachi a disintegrarla. Con Capello successe una cosa simile. Chi si ricorda Tomic? I grandi allenatori per vincere devono odiare quelli scarsi e farli fuori. Quelli hanno pure passeggiato in campo” o anche: “Conferenza impeccabile, nulla da dire. Avanti con lui fissi e compatti. Chiaro il messaggio a bei papponi che hanno girato intorno alla Roma facendo danni immani…” e ancora: “Finalmente un “aziendalista” che vuole il bene della società che lo stipendia. Non se ne poteva più di “yes man”..”.

La luna di miele, dunque, continua: “Finalmente, l’uomo che ci voleva. Basta con la gente che vuole mangiare con l’ASROMA” o anche: “Della Roma ha capito più Mourinho in 3 mesi che altri sapientoni o addetti ai lavori in 4/5 anni. Se questa Roma da anni fa schifo, lo si deve ai milioni buttati via letteralmente per giocatori non all’altezza. Ci siamo abituati alla mediocrità. Lui, per fortuna, no”

C’è chi scrive: “Mourinho ha detto le cose che disse Totti quando lasciò la società e molti fecero finta di non capire. Ha fatto bene Mou a spiattellare tutto! Avete capito o no che Mourinho e i Friedkin stanno trasformando la Roma, in un club di alto livello?”

Non manca qualche voce critica: “Bisogna fare i complimenti a Mourinho perchè con le sue frasi ad effetto ha fatto dimenticare la figuraccia fatta giovedì e le tasche piene le ha pure lui visto quanto guadagna e prendere 6 gol da una squadra così è solo una vergogna” e infine: “Le riserve non possono essere più scarse dei titolari del Bodo. Per non parlare del fatto che nel secondo tempo sono entrati titolari che hanno fatto peggio delle così dette “riserve scarse”.Hanno perso pure quel po’ di dignità che era rimasta”

SPORTEVAI