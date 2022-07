La Roma ha preso Mehmet Celik

01-07-2022 08:21

Colpo in difesa per la Roma: i giallorossi chiudono l’acquisto di Mehmet Zeki Celik, terzino turco del Lille. I capitolini verseranno nelle casse del club francese 7 milioni di euro, più il 15% della futura rivendita del giocatore. L’ufficialità in arrivo a breve.

Celik, che aveva anche un’offerta della Fiorentina, ha scelto la Roma e ha firmato un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus. La proposta viola era più alta, ma la Roma aveva già raggiunto l’accordo con il terzino che ha preferito la maglia giallorossa. Lo riporta Sky.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE