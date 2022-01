La Roma lavora anche su Danilo Pereira

28-01-2022 11:48

Diawara ha accettato di lasciare la Roma, così i giallorossi si sono messi al lavoro per cercare un centrocampista. Se Xhaxa continua a essere l’obiettivo numero uno, ora compare il nome del mediano del Psg, Danilo Pereira. Il problema è il costo: i parigini lo pagarono 20 milioni, oggi lo valutano non meno di 15 milioni, forti del contratto in scadenza nel 2025. Se in Francia dovesse arrivare Ndombelé, l’affare potrebbe sbloccarsi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT