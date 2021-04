La Roma non molla in Serie A: Bologna battuto con Borja Mayoral

La Roma batte il Bologna e prova a non mollare le rivali per la Champions League. Ai padroni di casa basta il gol di Borja Mayoral al termine del primo tempo, dopo una prima parte di gara sofferta. Giallorossi che non si fanno distrarre dal ritorno in Europa League contro l’Ajax, portando a casa 3 punti importanti.

Nel primo tempo parte forte il Bologna. Al 9′ Svanberg arriva sul fondo e offre un bel pallone a Barrow, l’ex Atalanta non sfrutta l’occasione così come Palacio, che sullo sviluppo dell’azione viene disturbato da Fazio e calcia malamente al limite dell’area piccola. Dopo poco più di 10′ gli ospiti ci provano da calcio d’angolo con Soriano, ma Mirante è bravo a opporsi. Scatenato Barrow che poco dopo dalla fascia destra trova Danilo sul secondo palo: il difensore conclude non distante dal palo.

La Roma alza il baricentro e arrivano i primi ammoniti della gara. Nonostante un ottimo Bologna nel primo tempo, sono i giallorossi a trovare il vantaggio al 44′: dalle retrovie arriva un bel lancio per Borja Mayoral, lo spagnolo sfrutta il mal posizionamento della difesa di Mihajlovic e saltando Skorupski insacca la rete, portando in vantaggio i padroni di casa.

Il secondo tempo è equilibrato, con le due squadre che col passare dei minuti si allungano. La Roma cerca il gol che potrebbe chiudere i conti, il Bologna spinge senza creare grandi occasioni da rete. La chance più ghiotta arriva al 74′, con Bruno Peres che non sfrutta un brutto disimpegno della difesa rossoblù calciando centralmente. Ci prova anche Veretout da lontano, senza avere successo.

Nei minuti finali si rivede in campo anche Pastore. Il Bologna non è lucido negli ultimi 20 metri e sbaglia quasi sempre la scelta giusta, la Roma invece regge bene ma non sfrutta i contropiedi. Alla fine il risultato non cambia e i padroni di casa si impongono 1-0.

