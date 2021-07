La Roma perde Villar: tornerà per l'inizio del campionato

E’ già finito il ritiro portoghese della Roma per Gonzalo Villar, vittima di una distorsione di primo grado al ginocchio sinistro che lo ha costretto a fare ritorno in Italia.

Per il centrocampista spagnolo almeno due settimane di stop prima del reintegro all’interno del gruppo giallorosso: ciò significa che José Mourinho non lo avrà ai suoi ordini in questa delicata fase del pre-campionato.

Più facile pensare, dunque, che Villar torni a disposizione dello ‘Special One’ direttamente a ridosso dell’inizio del campionato, fissato per il prossimo 21 agosto con le due sfide Inter-Genoa e Verona-Sassuolo in programma alle ore 18:30.

La Roma esordirà domenica 22 ospitando la Fiorentina all’Olimpico alle 20:45. Tre giorni prima la ‘Lupa’ farà il suo ingresso nella neonata Europa Conference League con l’andata del playoff contro un’avversaria ancora da definire (sorteggio il 2 agosto).

OMNISPORT | 31-07-2021 15:35