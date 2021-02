La Roma recupera Pedro: l'attaccante è tornato in gruppo

In campionato non gioca dallo scorso 15 gennaio, da quando cioè entrò in campo all’inizio del secondo tempo del Derby dominato e poi vinto dalla Lazio per 3-0. Da allora ha giocato solo in Coppa Italia contro lo Spezia ed è stato costretto a saltare le successive le sfide contro Spezia (questa volta in campionato), Verona e Juventus, ma adesso il suo rientro è da considerarsi imminente.

Pedro si è messo alle spalle il problema muscolare che l’ha fermato nelle ultime settimane ed è tornato a disposizione del suo allenatore Paulo Fonseca.

L’attaccante della Roma infatti è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è da considerarsi abile ed arruolato per le prossime sfide.

L’ex Barcellona e Chelsea rientrerà quindi nella lista dei convocati giallorossi già per la prossima gara di campionato, valida per il 22 turno, che vedrà la Roma impegnata domenica all’Olimpico contro l’Udinese.

