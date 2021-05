La Roma saluta Mirante: non rinnovato il suo contratto

Antonio Mirante non è più un giocatore della Roma : il suo mancato rinnovo del contratto era già nell’aria da qualche giorno e adesso è pure diventato realtà, le strade con la squadra giallorossa si separano definitivamente.

“Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!”.

Queste le parole con cui la Roma congeda Antonio Mirante, che in questi anni spesso e volentieri ha anche ricoperto il ruolo di primo portiere della squadra, soprattutto nel momento di difficoltà di Pau Lopez.

Sono 35 i gettoni totali in giallorosso per lui, 45 le reti incassate (media di 1,66 a partita).

OMNISPORT | 29-05-2021 14:03