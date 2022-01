La Roma si affida ad un arbitro: Calvarese sarà consulente del club

30-01-2022 11:03

Nel corso di questa stagione la Roma di José Mourinho ha spesso protestato con la classe arbitrale per alcuni episodi più o meno netti che a detta dei giallorossi hanno finito per penalizzarli.

Il club sta cercando di ovviare a questo problema di interpretazione di episodi, con conseguenti dichiarazioni rischiose da parte di allenatori e dirigenti.

Per questo motivo, la Roma ha deciso di rivolgersi a uno del mestiere: il signor Gianpaolo Calvarese. L’ex fischietto di Teramo ha diretto ben 157 partite in Serie A ed è stato contattato dai giallorossi per diventare consulente arbitrale.

Calvarese analizzerà le partite giocate per spiegare quello che è successo, presentando anche un profilo dell’arbitro designato per la partita successiva.

Inoltre sarà incaricato di spiegare il protocollo Var e i regolamenti in maniera approfondita anche alla Primavera e alla Roma Femminile.

