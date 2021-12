La Roma s'inceppa ancora e perde di nuovo Abraham

22-12-2021 21:06

La Roma fallisce la terza vittoria consecutiva e il conseguente salto di qualità in classifica.

Dopo le vittorie su Spezia e Atalanta i giallorossi s’inceppano all’Olimpico contro la bestia nera Sampdoria, che dal canto proprio infila il terzo risultato utile di fila chiudendo l’andata a 20 punti.

Gara poco spettacolare quella dell’Olimpico, segnata dall’infortunio subito nei primi minuti da Tammy Abraham: l’inglese, toccato duro alla caviglia, ha stretto i denti salvo arrendersi in avvio di secondo tempo.

Roma a lungo in difficoltà di fronte all’organizzazione difensiva della Sampdoria, così le uniche occasioni del primo tempo sono proprio per Abraham, che sfiora la rete in avvio di destro prima di infortunarsi e di testa al 35’.

Il match si vivacizza nel secondo tempo: in avvio palo di Candreva (il quarto in stagione per l’ex interista) dopo una mischia, poi Felix, appena entrato per Abraham, esalta i riflessi di Falcone, sostituto dell’infortunato Audero.

Mourinho manda in campo Shomurodov per Viña e l’uzbeko ex Genoa sente aria di derby sbloccando il match al 27’’ dopo un rimpallo in area: per Shomurodov è il 10° gol in Serie A, il quinto dopo essere partito dalla panchina.

Immediata la reazione della Sampdoria che pareggia al 35’ con Gabbiadini, lesto nel raccogliere un pallone respinto dal palo dopo un toccio di Quagliarella, appena entrato al posto di Caputo.

La Roma chiude l’andata al 6° posto con 32 punti, a -6 dalla zona Champions League.



OMNISPORT