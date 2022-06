La Roma tenta il colpo Gundoğan

13-06-2022 12:31

Potrebbe diventare una vera e propria colonia inglese la Roma di Josè Mourinho.

Dopo gli acquisti degli scorsi anni, prelevati dalla Premier League, come Smalling e Abraham e Ainsley Maitland-Niles (anche se quest’ultimo destinato a tornare all’Arsenal a fine prestito), i capitolini stanno cercando di piazzare un altro colpo piuttosto interessante.

Grazie al Decreto Crescita che andrebbe in aiuto per quanto riguarda lo stipendio, la società giallorossa tenterà il colpo da novanta per far felice Mourinho.

Il nuovo obiettivo dei capitolini sarebbe, ora, Ilkay Gundoğan, centrocampista tra i più famosi e importanti d’Europa che ha vissuto una buona stagione con il Manchester City di Pep Guardiola, segnando ben dieci goal, ai quali aggiungere sei assist tra campionato, coppe inglesi e competizioni continentali.

