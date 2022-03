La Roma umilia la Lazio, super Abraham. Highlights e pagelle

20-03-2022 19:57

La Roma ha travolto con un eloquente 3-0 la Lazio all’Olimpico nel derby valido per la trentesima giornata di Serie A. I giallorossi, che hanno archiviato la pratica con tre reti nel primo tempo, grazie a questo netto successo hanno sorpassato i cugini issandosi al quinto posto in classifica a quota 51 punti.

La partita è stata fortemente condizionata dal vantaggio segnato dopo appena 50 secondi da Abraham: la Roma ha avuto molta più voglia e determinazione contro una Lazio smarrita e incapace di reagire al gol. La squadra di Mourinho ha approfittato della confusione iniziale degli avversari e ha colpito ancora con Abraham e con Pellegrini, ipotecando la vittoria. Nella ripresa la formazione di Sarri ha dato segni di risveglio, ma ha creato troppo poco in attacco per tornare in partita, mentre i giallorossi in contropiede hanno rischiato più volte di arrivare al quarto gol. Per lo Special One è la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Roma-Lazio, gli highlights

1′: Roma subito in vantaggio. Pellegrini colpisce la traversa su corner, Abraham è il più veloce di tutti sulla ribattuta e non lascia scampo a Strakosha.

è il più veloce di tutti sulla ribattuta e non lascia scampo a Strakosha. 22′: la Roma raddoppia. Karsdorp servito a destra da Mkhitaryan manda un traversone in area, Abraham in spaccata firma il 2-0

servito a destra da Mkhitaryan manda un traversone in area, Abraham in spaccata firma il 2-0 40′: tris della Roma. Splendida punizione di Pellegrini, la palla aggira la barriera e termina all’incrocio dei pali

la palla aggira la barriera e termina all’incrocio dei pali 43′: Mkhitaryan sfiora il poker colpendo la traversa

sfiora il poker colpendo la traversa 67′: Abraham spreca una grande occasione. Splendido lancio di Cristante, l’inglese a tu per tu con Strakosha calcia fuori

La cronaca integrale di Roma-Lazio

Roma-Lazio: come ha arbitrato Irrati

L’arbitro di Pistoia controlla il match nel primo tempo senza particolari patemi, facilitato anche dalla netta supremazia di una squadra. Giusta la chiamata sul contrasto tra Ibanez ed Immobile nell’area giallorossa, non c’era contatto. All’11’ Ibanez rifila una gomitata involontaria a Milinkovic-Savic, Irrati lascia correre ma poteva starci il giallo. Regolare il 2-0 di Abraham, l’inglese non è in fuorigioco. Un po’ di nervosismo nella ripresa, giuste le ammonizioni comminate.

Le pagelle di Roma-Lazio: i migliori e i peggiori

Karsdorp 7: firma l’assist per il raddoppio di Abraham, diligente in difesa e pungente avanti

Cristante 6,5: grande qualità per l’Azzurro, Mancini conterà anche su di lui per il Mondiale

Pellegrini 7,5: la sua punizione perfetta chiude la partita

Abraham 8: devastante, decide il derby nei primi venti minuti

Strakosha 4,5: sbaglia sul primo gol che facilita la partita della Roma, può poco sugli altri due

Milinkovic Savic 5: era uno degli uomini più attesi, viene soffocato dai centrocampisti avversari

Immobile 5: non viene mai servito a dovere, e non riesce a rendersi pericoloso

Felipe Anderson 4,5: doveva dare estro e imprevedibilità alla squadra di Sarri, ma non riesce ad incidere

Roma, Abraham: “Non potevo chiedere di più”

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha risolto la pratica Lazio in venti minuti, segnando la rete più veloce nella storia del derby e raddoppiando al 22′: “Non ho parole, avevo tanto sentito parlare di questa partita e dopo questi due gol non potevo chiedere di più”, ha detto a Dazn.

“E’ merito dei compagni, dei tifosi, del mister, mi hanno fatto sempre sentire casa. La Roma ha investito tanto su di me e voglio ripagarla con queste prestazioni. Sono ancora deluso per quel gol che ho mancato, di solito da lì non sbaglio. Ma non mi posso lamentare”.

OMNISPORT