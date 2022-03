Manca poco all'inizio di Roma-Lazio. Grande attesa per il derby della Capitale, squadre divise da un solo punto in classifica.17:14

Le scelte di Mourinho: Abraham guida l'attacco, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. Karsdorp e Zalewski gli esterni, Cristante e Sergio Oliveira in mediana.17:18

Le scelte di Sarri: in avanti il tridente con Immobile, Pedro e Felipe Anderson. Zaccagni out per squalifica. Leiva davanti alla difesa, Hysaj e Marusic i terzini.17:19