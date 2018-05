La Roma valuta l'acquisto di Marcano

La Roma studia un possibile colpo a parametro zero.

Il direttore sportivo Monchi ha infatti contattato l’agente di Ivan Marcano, difensore classe ‘87 in scadenza di contratto con il Porto. Il centrale spagnolo ha deciso di non rinnovare con il club portoghese ed è quindi alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

Sul giocatore non ci sono però solo i giallorossi: anche Milan e Lazio, infatti, sono interessate al difensore. Vedremo chi tra le tre italiane riuscirà, per prima, a trovare l’accordo definitivo.

SPORTAL.IT | 17-05-2018 13:50