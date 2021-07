La Roma vuole rinforzare l'attacco: prende quota l'ipotesi Shomurodov

Percorso netto fin qui nelle amichevoli estive per la Roma, impegnata in una sfida affascinante soprattutto per il suo allenatore: José Mourinho affronterà il ‘suo’ ex Porto, la squadra con cui nel 2004 vinse la prima Champions League della sua carriera.

I ‘Dragões‘ sono gli avversari certamente più probanti dell’estate dei giallorossi, che tengono un occhio fisso rivolto al mercato: in particolare quello degli attaccanti, dove la ricerca di un nuovo profilo si sta intensificando.

Il preferito, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, resta Sardar Azmoun: sull’iraniano dello Zenit c’è anche il Bayer Leverkusen, e proprio questo dettaglio rischia di complicare il futuro assalto.

Nelle ultime ore sta prendendo piede un’ipotesi meno appariscente ma piuttosto intrigante: Eldor Shomurodov, punta del Genoa che ha fatto molto bene al suo primo anno di Serie A.

L’uzbeko è stato una delle sorprese del torneo: partito con i gradi di riserva, ha pian piano conquistato la fiducia di Ballardini e ha finito per mettere a referto otto reti in campionato, cinque delle quali nell’ultimo mese. Costo dell’operazione: 15 milioni.

Più facile arrivare ad Alexander Sörloth, autore di cinque reti nella scorsa Bundesliga con la maglia del Lipsia: per caratteristiche fisiche (è alto 1,94 m), il norvegese è paragonabile a Dzeko.

OMNISPORT | 28-07-2021 08:05