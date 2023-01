La Salernitana riabbraccia Simone Verdi

I campani chiudono per il ritorno in prestito con diritto di riscatto del fantasista, gran protagonista della salvezza della scorsa stagione, nella prima parte della stagione al Verona.

31-01-2023 19:52

È Simone Verdi l’acquisto dell’ultim’ora di mercato della Salernitana. La società granata del ds Morgan De Sanctis era attesa come una delle più attive nelle ultime ore di trattative, ma la ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Davide Nicola è andata a vuoto: sfumati i possibili arrivi di Jovane Cabral, ex Lazio, dallo Sporting e di Serdar Dursun dal Fenerbahce, i tifosi possono comunque salutare un gradito ritorno come quello di Verdi.

Il fantasista classe ’92 torna a Salerno con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni dal Torino, dopo aver giocato la prima parte di stagione sempre a titolo temporaneo nel Verona.

Verdi è stato uno dei grandi protagonisti della formidabile rincorsa della Salernitana verso la salvezza nella seconda parte della scorsa stagione, segnando cinque gol in 15 partite tra gennaio e maggio. Ora il ritorno all’Arechi per dare il proprio contributo ad una nuova salvezza, classifica alla mano sicuramente meno probitiva rispetto a quella, storica, conquistata la scorsa primavera.

