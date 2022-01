09-01-2022 23:30

La Salernitana espugna il Bentegodi battendo il Verona per 2-1 e si avvicina a un punto dal penultimo posto del Genoa. Campani in vantaggio al 29’ con Djuric su rigore, momentaneo pareggio di Lazovic al 63’ ma poi una magia di Kastanos al 70′ regala il successo alla squadra di Colantuono. Nel finale Hellas in dieci per l’espulsione di Ilic.

OMNISPORT