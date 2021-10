La Samp stende lo Spezia grazie a Candreva

22-10-2021 22:43

La Sampdoria batte per 2-1 lo Spezia nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A, giocato al Ferraris. Boccata d’ossigeno per D’Aversa, che ringrazia Candreva: l’ex Inter grazie a un calcio di punizione provoca l’autorete di Gyasi al 15′, poi raddoppia al 36′ su passaggio di Gabbiadini. Primo tempo da dimenticare per gli ospiti, che perdono Verre per infortunio, dentro Dragusin.

Nella ripresa lo Spezia si sbilancia con una serie di cambi offensivi, il possesso palla è quasi all’80% in suo favore ma la Samp è più incisiva e al 74′ colpisce una traversa con Bereszynski. Nel finale massimo sforzo offensivo per la squadra di Thiago Motta, che nonostante abbia il pallino in mano non riesce a rendersi davvero pericolosa, mentre i blucerchiati si difendono tutti dietro la linea del pallone. Al 95′ Verde dimezza lo svantaggio con un gran gol, ma è troppo tardi.

In classifica la Samp sale a 9 punti al 13esimo posto, Spezia 17esimo a 7.

