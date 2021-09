La Serie A aspetta i sudamericati: programmati i rientri

Si è concluso ieri sera il programma della qualificazioni UEFA ai Mondiali in Qatar in programma nel 2022. I calciatori stanno già facendo ritorno nelle rispettive squadre in vista della ripresa della Serie A, con il terzo turno che si aprirà sabato alle 15 con la sfida del ‘Castellani’ tra l’Empoli e il Venezia.

Discorso diverso per i sudamericani, che devono ancora disputare l’ultimo turno con 5 sfide in programma nella notte tra giovedì e venerdì. Una situazione che obbliga i calciatori a rientrare in Italia a circa 24 ore dalla ripresa del campionato. Sky Sport fa il punto della situazione con i viaggi programmati da calciatori e club di appartenenza per il rientro in Italia.

Dopo la vittoria con il Venezuela, l’ Argentina affronterà alle 1:30 italiane la Bolivia. Un problema per Atalanta, Inter, Bologna, Fiorentina e Udinese , che non potranno riabbracciare prima di venerdì sera i vari Musso, Correa, Lautaro Martinez, Dominguez, Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Molina. Non fa parte di questa lista Paulo Dybala, che in vista del big match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ contro il Napoli partirà subito dopo il fischio finale del match della Seleccion con un charter e arriverà a Torino venerdì mattina o al massimo nel primo pomeriggio. Una decisione presa con la Juventus per anticipare il rientro.

Stesso discorso anche per Danilo e Alex Sandro. I due affronteranno con il Brasile il Perù alle 2.30 italiane e poi partiranno con un aereo privato alla volta di Torino. Cuadrado affronterà il Cile con la sua Colombia e poi rientrerà venerdì pomeriggio a Torino.

Anche la Fiorentina ha scelto di far rientrare Pulgar con un charter. Italiano vorrebbe avere a disposizione il centrocampista per la gara di sabato sera contro l’Atalanta. L’ex Bologna sfiderà la Colombia con il suo Cile e poi ripartirà. Niente volo privato per Vidal e Medel: l’Inter, che giocherà domenica a pranzo, e il Bologna, in campo nel posticipo del lunedì sera, hanno scelto di non affrettare il rientro dei rispettivi calciatori. Stesso discorso per il Genoa con Galdames, non ancora inserito nella lista della Serie A e dunque non convocabile da Ballardini per il match contro il Cagliari.

Con l’infortunio di Meret, il Napoli aspetta con ansia il rientro di Ospina. Dopo la sfida con la Colombia, l’estremo difensore arriverà in Europa con un charter venerdì mattina, prima di volare verso il capoluogo campano.

La sfida tra l’Uruguay e l’Ecuador, con calcio d’inizio alle 00.30 italiane, obbliga i calciatori della ‘Celeste’ a non tornare prima di venerdì sera. Spettatrici interessate Cagliari, Roma e Inter, che potrebbero essere costrette a rinunciare ai vari Godin, Nandez, Pereiro, Viña e Vecino.

OMNISPORT | 09-09-2021 15:15