La Serie A non cambia: confermate le 5 sostituzioni

Sulla scia di quanto accade già da oltre un anno, in Serie A e in Coppa Italia le squadre potranno continuare ad usufruire delle cinque sostituzioni anche per quanto riguarda la stagione 2021/22.

La FIGC ha dato l’ok definitivo per confermare questo provvedimento adottato subito dopo il lockdown nel 2020: da allora si è sempre scelto di proseguire su questa strada, complice l’emendamento temporaneo concesso dall’IFAB e valido fino al 31 dicembre 2022. Questo uno stralcio del comunicato federale.

“Il Consiglio Federale ha deliberato:

di consentire l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2021/2022;

di prevedere che ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco;

di consentire, in caso di svolgimento di tempi supplementari, se previsti dal regolamento della competizione, l’effettuazione di una ulteriore sostituzione per ogni squadra (oltre a quelle eventualmente non utilizzate nei tempi regolamentari), usufruendo di una ulteriore interruzione della gara durante i tempi supplementari, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare, e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre”.

Restano tre gli slot in cui sarà possibile effettuare le sostituzioni, mentre quello dell’intervallo tra primo e secondo tempo continuerà a non essere conteggiato. In Coppa Italia si potrà utilizzare uno slot aggiuntivo qualora il match si prolunghi ai tempi supplementari.

OMNISPORT | 30-07-2021 15:09