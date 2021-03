La Spal crolla, la società è furiosa

Dopo l’illusoria vittoria contro il Pescara, la Spal è ricaduta in crisi. Al pareggio in casa contro l’Entella è seguito il tracollo di Pisa.

La squadra di Marino sembra aver ormai deposto i sogni di gloria per la promozione diretta e deve pensare a difendere il posto nei playoff.

Al termine della gara dell'”Arena Garibaldi-Anconetani” in casa ferrarese ha parlato solo il direttore generale Andrea Gazzoli.

La cui analisi, resa pubblica dall’ufficio stampa della società attraverso un video, è inevitabilmente dura: “Abbiamo fatto una brutta partita ed una brutta figura non riuscendo neppure a reagire nel secondo tempo. Ci è sembrato giusto che a parlare fosse la società, anche perché forse ultimamente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi dirigenti, magari mandando qualche messaggio sbagliato”.

La posizione di Marino, al momento, non sembra in discussione: “Dobbiamo fare un’analisi attenta, noi in società, con la squadra e l’allenatore perché da adesso in avanti non si può sbagliare più nulla. La Spal deve ottenere i risultati che merita. Raggiungere i playoff è l’obiettivo minimo. Non siamo soddisfatti per il rendimento delle ultime settimane, dobbiamo invertire la rotta”.

Bocciato anche l’alibi degli indisponibili: “Abbiamo tanti assenti – ha concluso Gazzoli – ma questa sera il Pisa ci ha dimostrato che si può sopperire e che ogni partita viene giocata in undici contro undici…”.

OMNISPORT | 16-03-2021 00:01