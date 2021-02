La Spal non vuole fare sbloccare il Cosenza

Dopo due pareggi consecutivi la Spal vuole tornare al successo per restare agganciata al treno della promozione diretta.

Sabato alle 14 la squadra di Marino sarà di scena al “San Vito-Marulla” di Cosenza.

Bilancio in perfetto equilibrio tra le due squadre nei tre precedenti in Serie B, con un successo per parte: un pareggio per 1-1 nel match d’andata del torneo in corso completa il quadro.

Il Cosenza è l’unica squadra a non avere ancora vinto alcun incontro in casa in questo campionato (sei pareggi e quattro sconfitte). Soltanto tre squadre sono rimaste senza successo nelle prime 11 partite interne nella storia della Serie B a girone unico: Monza (1980-’81), Pescara (2000-’01) e Vicenza (2007-’08).

Dopo un successo per 2-1 contro il Frosinone e un pareggio per 1-1 contro la Cremonese nell’ultima trasferta di Serie B, la Spal potrebbe rimanere imbattuta in tre gare esterne consecutive nel torneo cadetto per la prima volta dall’aprile 2017.

Il Cosenza ha realizzato 15 gol in 20 gare di questa Serie B: tanti quanti nelle ultime sei dello scorso campionato cadetto. Quella di Occhiuzzi a è la squadra che ha messo a segno meno gol (quattro) in partite casalinghe di questo campionato; dall’altra parte, la Spal ha subito solo sei reti nelle ultime sette trasferte ottenendo tre clean sheet nel parziale.

Alberto Paloschi ha preso parte a tre delle ultime cinque reti messe a segno dalla SPAL in questo campionato: due gol, entrambi in trasferta, e un assist nel successo interno contro la Reggiana.

Luca Tremolada ha preso parte a tutte le ultime tre reti del Cosenza: gol contro il Monza e gol ed assist nella più recente contro l’Entella; il giocatore del Cosenza potrebbe andare a segno in due gare consecutive nello stesso campionato per la prima volta dal dicembre 2017.

OMNISPORT | 04-02-2021 13:45