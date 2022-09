La Supercoppa sancisce l'inizio ufficiale della stagione

28-09-2022 09:09

Tortona, Sassari, Milano e Bologna, grazie al loro percorso nella stagione 2021/22 sia in campionato che in Coppa Italia, si contenderanno il primo trofeo stagionale.

Oggi parte ufficialmente la stagione del basket italiano con le prima due semifinali di Supercoppa: a Brescia si giocherà infatti Tortona-Sassari e Milano-Bologna, mentre domani, sempre al PalaLeonessa si giocheranno le finali.

Nella prima gara, con palla a due alle ore 18.00, la Bertram Yachts Berthona Tortona affronterà il Banco di Sardegna Sassari. In campo, dunque, le due outsider del torneo che in 40 minuti si giocheranno un posto in finale e, soprattutto, daranno un primo assaggio di quelle che sono le reali ambizioni di Tortona e Sassari per la stagione che inizierà proprio questo weekend.

Tante le novità nel roster delle due squadre: Semaj Rakim Christon, Leonardo Candi, Demonte Harper, Niccolò Filoni, Leonardo Okeke e Leon Radosevic sono i volti nuovi in casa Tortona, Chris Dowe, Jamal Jones, Chinanu Onuaku e Tommaso Raspino quelli di Sassari.

Alle ore 20.45 invece la sfida più attesa tra Milano e Bologna nel remake della sfida scudetto della scorsa stagione. Si riparte praticamente da dove si era finito con la Segafredo che vuole la rivincita e Milano che venderà carissima la pelle. Entrambe le formazioni si presentano sul parquet di Brescia con tante illustri assenze.

Scariolo non potrà utilizzare gli infortunati Teodosic, Hackett, Abass, Shengelia e Jaiteh, un quintetto che si farebbe rispettare anche in Eurolega, per cui dovrà fare affidamento o su elementi che non hanno mai giocato a questo livello. Anche l’Armani deve fare i conti con l’infermeria sapendo che mancheranno Pangos, Shields e Datome. Obiettivo comune quello di vincere il primo trofeo stagionale anche se entrambi gli allenatori non chiederanno ai propri giocatori di forzare troppo alcune situazioni dato che domenica inizia il campionato, con la Virtus che sarà impegnata a Napoli, mentre Milano ospiterà Brescia al Forum di Assago.