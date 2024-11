La Talpa: Melandri, Marina La Rosa e Di Francisca, subito scintille alla prima puntata

Successo per il debutto del reality di Mediaset, l'ex pilota protagonista col colpo di scena finale che spiazza tutti, la fiorettista lo attacca

Chi sarà la Talpa? E’ partita subito col botto la nuova edizione del reality di Mediaset con Diletta Leotta alla conduzione e un parterre di partecipanti di prim’ordine che vede in lizza anche l’ex pilota Marco Melandri e la fiorettista Elisa Di Francisca che hanno già avuto modo di punzecchiarsi.

Lo show di Marina La Rosa

Tra le più attese c’era Marina La Rosa, la “gatta morta” del primo e irripetibile Grande Fratello. Sono passati anni (24) da quell’edizione in cui divenne famosa per le sue provocazioni a Pietro Taricone ma anche oggi, a 47 anni, tiene la scena benissimo. Del resto dopo aver partecipato nel 2019 alla 14esima edizione de L’isola dei Famosi, in questi anni ha continuato la sua carriera in televisione come opinionista ricorrente a È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 ed ha girato anche alcune fiction.

La Rosa è stata protagonista di alcune delle discussioni più accese della serata e non le ha mandate a dire a Gilles Rocca e Marco Melandri con i quali si è più volte scontrata durante la puntata. Il primo scontro quando Diletta Leotta ha chiesto ai concorrenti di fare il nome dell’avversario di cui si fidavano di più, che ha visto il semi-plebiscito di Gilles Rocca. Quando però è arrivato il turno di Marina La Rosa, l’ex gieffina ha dato la sua fiducia a Veronica e Andreas scatenando la reazione di Melandri che è sbottato: «Ma quanto sei falsa». Fredda la reazione della donna: «Se tu mi vuoi vedere falsa allora sono falsa».

Marina contro tutti a La Talpa

Marina ha avuto un dibattito acceso anche con Gilles Rocca, definito «egoriferito» durante il gioco della verità che lei stessa aveva proposto: “Vuole fare il maschio alfa, accattivarsi tutti”. Spicca comunque la conduzione vivace di Diletta Leotta che ha riscosso il consenso della maggioranza degli spettatori.

Il colpo di scena di Melandri

Il colpo di scena è arrivato alla fine della puntata quando Marco Melandri che si è giocato tutto il montepremi accumulato dal gruppo (14500 euro) pur di non rispondere alle domande del test finale. Ha scelto l’immunità sperperando tutti i soldi e scatenando la rabbia dei compagni di avventura. Lucilla Agosti e Marina La Rosa e mentre gli altri concorrenti si sono ribellati (“sei pazzo?”), lo ha confermato più volte: “Sì, sono sicuro”. “Ma sei la Talpa?” ha chiesto incredulta veronica Paparini. “No, è scemo!”, ha sentenziato Elisa Di Francisca.

Tutti si sono scagliati contro l’ex pilota: Gilles ha detto che lui non avrebbe toccato nemmeno 100 euro, mentre gli altri hanno assicurato che nessuno avrebbe giocato l’intero montepremi del gruppo. Melandri si è difeso sostenendo invece che, se non l’avesse fatto lui, lo avrebbe fatto qualcun altro il clamoroso gesto. Alla fine la persona che ha sbagliato di più e deve lasciare lo show è Ludovica Frasca.

Gli spettatori attaccano Melandri sul web

Fioccano le reazioni sul web: “Da Melandri cosa ci potevamo aspettare del resto, giusto Gille gli poteva dare corda, aveva solo paura di non esser in grado di rispondere alle domande altro che strategia, non sarebbero mai arrivati al totale del montepremi anche Diletta glielo ha detto” e poi: “O Melandri è LaTalpa oppure vive in una dimensione parallela” e anche: “Ma che senso ha la cerimonia finale senza il sospettato del gruppo e quello del pubblico? A che serve quindi sospettarsi a vicenda se tutti poi fanno il test??”.