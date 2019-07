La verità di Pellegatti su Bennacer: "Applausi al Milan"

Il Milan vuole fortemente Ismail Bennacer, centrocampista algerino che ha brillato con l’Empoli nella sua prima stagione in serie A. Eccezionale recupera-palloni, dotato di buona tecnica e visione di gioco, Bennacer sarebbe il centrocampista perfetto per il ruolo di elemento centrale del 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. La trattativa è avanzatissima: raggiunto l’accordo con l’Empoli, manca quello con il giocatore, che pure ha confermato di voler trasferirsi al Milan.

GIOCO AL RIALZO. Negli ultimi giorni, però, l’algerino sta giocando al rialzo con il Milan, un atteggiamento che non è piaciuto al giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti e che ha causato la reazione dei dirigenti milanisti. “È tutto a posto tra Milan e Empoli – ha spiegato Pellegatti sul suo videoblog -, ma Bennacer sta facendo i capricci per il suo ingaggio”. Il gioco al rilancio del centrocampista algerino è stato però letto da Boban e Maldini, che Pellegatti elogia per la loro fermezza. “Bennacer però non ha calcolato che i dirigenti del Milan non scherzano – continua il giornalista -, Gazidis, Maldini e Boban nelle trattative non hanno alcuna esitazione. Bennacer vuole più del milione o milione e mezzo su cui il Milan si stava accordando, ha chiesto 500mila euro in più, ma i dirigenti non transigono e immediatamente cercano alternative”.

LE ALTERNATIVE. In particolare, Pellegatti spiega che il Milan ha incontrato gli agenti del difensore della Fiorentina German Pezzella e anche quelli del centrale del Lipsia Upamecano, ma soltanto a titolo esplorativo: l’obiettivo del Milan non sarebbero i due difensori, ma con i procuratori dei due giocatori i dirigenti rossoneri avrebbero parlato appunto di centrocampisti alternativi a Bennacer. Che, avverte Pellegatti, a questo punto dovrà stare molto attento a non tirare troppo la corda. Per il giornalista il Milan non ha mai avuto tanta fermezza nelle trattative.

