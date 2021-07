La Virtus Bologna risponde all'Olimpia: sguardo verso l'NBA

In attesa di godersi i matches della Nazionale a Tokyo 2020, il basket italiano sono già proiettati verso la nuova stagione, nella quale si rinnoverà il testa a testa tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che hanno dato vita all’ultima finale playoff con la netta e sorprendente affermazione delle V nere.

I due club sono già molto attivi sul mercato. La squadra di Messina, persi Kevin Punter e Zach LeDay, ha riportato in Italia Nicolò Melli e messo sotto contratto Jerian Grant e Dinos Mitoglou, quella che sarà guidata da Sergio Scariolo ha messo a segno i colpi Michele Ruzzier e Kevin Hervey, ma non si fermerà qui.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i campioni d’Italia guardano nientemeno che in Nba per rinforzre il reparto esterni e affiancare un giocatore di livello a Milos Teodosic, fresco di rinnovo fino al 2023.

Il prescelto potrebbe essere Brad Wanamaker, classe ’89, già visto in Italia con Forlì e Pistoia prima di affermarsi negli Stati Uniti.

Wanamaker è free agent dopo tre stagioni in Nba con Golden State Warriors e Charlotte Hornets e nell’ultima stagione vanta una media di 6.9 punti a partita e 3.4 assist in 22 gare disputate, ma la concorrenza per Bologna non manca tra i top club europei e le stesse franchigie Nba: restare negli States sembra essere al momento la priorità di Wanamaker.

