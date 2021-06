La Yamaha pensa al dopo Viñales: Dovizioso verso il team Petronas

Il MotoMondiale 2021 è andato in vacanza fino all’8 agosto. La boa di metà stagione non è ancora stata toccata, eppure impazza già il mercato piloti in vista del 2022.

“Colpa” non solo dell’accordo tra Ducati e il team VR46 e delle voci sul ritorno di Valentino Rossi a Borgo Panigale, ma soprattutto dell’annuncio della separazione tra Maverick Viñales e la Yamaha al termine del campionato mondiale 2021.

Il pilota spagnolo potrebbe approdare all’Aprilia, dando così il via ad un domino che interesserebbe anche Andrea Dovizioso.

Il centauro forlivese sta vivendo un anno sabbatico dopo il distacco dalla Ducati, ma ha effettuato alcuni test proprio con l’Aprilia, che lasciavano immaginare l’approdo nel team di Noale nel 2022.

Ora invece le cose sono cambiate così, come riportato da ‘As’, Dovizioso sarebbe il favorito proprio per approdare in Yamaha, ma non al posto di Viñales, bensì per prendere il posto di Franco Morbidelli nel team Petronas, con l’italo-brasiliano destinato ad essere promosso e fare coppia con Fabio Quartararo nel team Factory.

‘Dovi’ deve però guardarsi dalla concorrenza di Garrett Gerloff che Toprak Razgatliogl, che si stanno mettendo in luce in Superbike.

La decisione di Morbidelli di sacrificare il 2021 dopo l’operazione al ginocchio per recuperare in vista della prossima stagione potrebbe essere letta proprio in quest’ottica. Quanto a Dovizioso, per sapere se il 2022 sarà l’anno di una super coppia in Petronas con Valentino Rossi, serve ancora temp…

29-06-2021