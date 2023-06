Lady Dybala: “Orgogliosa di te, sei un vincente nella vita”

Oriana Sabatini, compagna del numero ventuno della Roma, si lascia andare a parole al miele verso il suo campione, provando così a consolarlo dopo la delusione europea.

02-06-2023 10:11

La sconfitta in Europa League per mano del Siviglia è qualcosa che lascerà il segno a lungo in casa Roma, giocatori e staff sono ancora alle prese con la cocente delusione dopo una partita infinita e persa solo ai rigori.

A consolare la Joya ci ha pensato la fidanzata Oriana, modella argentina: “Faccio un post di apprezzamento per una delle persone più perseveranti e professionali che io conosca, di solito non scrivo queste cose, poi io di calcio capisco poco, ma sento che ieri avete brillato anche se il risultato non è stato quello che volevate”. E prosegue: “Sei un grande esempio per me e sono sicura per molte altre persone là fuori, oggi ti senti come se avessi perso, ma come ti ho detto molte volte, sei un vincitore in questa vita perché puoi vivere di ciò che ami e farlo in un modo così incredibile è un privilegio che non tutti possono avere, ti voglio bene, mi congratulo con te e ti sosterrà in tutte le partite e le finale che ancora giocherai”.