Lady Ronaldo spopola su Instagram, farà concorrenza a Cr7?

Come first Lady del popolo delle wags si è già fatta conoscere e apprezzare. Se è vero che Cristiano Ronaldo è il re dei social e ogni suo respiro su twitter o Instagram cattura milioni di like, anche la sua compagna, Georgina Rodriguez, non è da meno. Questione di feeling, insomma. Cr7 posta immagini di allenamento, i gol, sorrisi e (ovviamente) capi di abbigliamento che pubblicizza (con indotto non da poco anche per la Juventus che sa di avere tra le mani un bomber anche di…marketing), la sua compagna si occupa invece del lato “leggero”: foto di vacanze, di relax, mare. Ma anche incoraggiamento al suo amore.

La Rodriguez ha postato una foto che la ritrae col figlio Cristianinho e l’altro pargolo della coppia, entrambi con i completini della Juve – il più grande si sta mettendo in evidenza con i pulcini bianconeri segnando gol a valanga a dimostrazione che buon sangue non mente – all’esterno dell’Allianz Stadium e scrive: “Enhorabuena papá por ser el mejor del mundo ? ?¬レᄑ️ Te amamos ❤️ @cristiano @juventus #finoallafine”. “Complimenti papà per essere il migliore del mondo”. In poche ore ha ottenuto 1.253.374 like. Del resto se Ronaldo ha fiumi di follower, lei non è da meno con 7,3 milioni di fan.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 10:30