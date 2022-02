LaLiga, 26° giornata: torna al successo il Valencia, il Real non si ferma più

26-02-2022 22:22

Si sono giocate nella giornata di oggi alcune partite della 26° giornata di Liga. Continua nella sua striscia positiva il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che in tutto il campionato ha perso solamente due gare in totale. Oggi arriva il successo per 1-0 in trasferta sul Rayo Vallecano grazie alla rete del solito Karim Benzema.

Pareggio spettacolare tra Getafe e Deportivo Alaves. Un 2-2 dove ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con Escalante sul finire del primo tempo. Unal pareggia per il Getafe, ma un minuto dopo l’Alaves è di nuovo avanti col gol di Edgar. Pareggia i conti al 70′ un’altra rete di Unal.

Torna invece al successo il Valencia dopo due ko consecutivi. L1-0 sul campo del Maiorca porta la firma di Gabriel Paulista.

Infine, vince anche l’Atletico Madrid, con la banda del Cholo Simeone batte il Celta Vigo al Wanda Metropolitano grazie a una doppietta di Renan Lodi. Rojoblanco ora quarti in Liga.

OMNISPORT