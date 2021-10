LaLiga, il Barcellona casa anche al Wanda Metropolitano: decidono Lemar e Suarez

Il Barcellona sta affrontando la stagione più difficile del nuovo Millennio. Dopo le due sconfitte il Champions League contro Bayern Monaco e Benfica (entrambe perse per 3-0) anche la strada in Liga non sta procedendo bene. Al momento i blaugrana gravitano al nono posto con 12 punti dopo sette giornate. Questa sera, nel match che ha chiuso il sabato di campionato, è arrivata anche la sconfitta contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.

La banda del Cholo Simeone, dopo il successo a San Siro per 3-2 sul Milan, si prende un altro scalpo di prestigio demolendo la formazione di Ronald Koeman (che ora rischia per davvero) grazie ai gol di Lemar e di Luis Suarez, il quale aveva fornito anche l’assist per la prima rete.

Il pistolero si è preso davvero la scena questa sera. Prima ha “chiesto scusa” ai suoi vecchi tifosi, e poi si è lasciato andare con la classica esultanza dei tre baci alle dita. Oltre a questo, anche la mano a mimare un telefono, chiaramente riferito a Koeman, che il giorno del suo arrivo chiamò l’uruguaiano per dirgli che non rientrava nei suoi piani.

Il Barcellona è una squadra senza identità ne idee, con giocatori non adatti o non all’altezza del ruolo. Koeman potrebbe non avere più tempo, a breve potrebbe arrivare l’esonero, e al suo posto i candidati principali al momento sono Andrea Pirlo o Xavi Hernandez.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:56