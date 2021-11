L'allarme di Cuadrado: "Si gioca troppo e non riusciamo a dormire"

15-11-2021 12:43

Dal ritiro della Nazionale colombiana Juan Cuadrado rilancia il delicato tema dell’eccesivo numero di partite e dei tanti viaggi anche transoceanici ai quali i calciatori devono sottoporsi.

A poche ore dalla fondamentale gara contro il Paraguay nelle qualificazioni al Mondiale 2022, l’esterno della Juventus ha denunciato in particolare le difficoltà nel riuscire a riposare anche a causa della difficile gestione dei fusi orari

“Abbiamo poco tempo per lavorare al meglio e anche per riposare. Con il fuso la gestione del tempo è complicata, spesso non si riesce a dormire bene neanche prendendo delle pillole” l’accorata dichiarazione del giocatore.

“Comunque questa non è una scusa, quando giochiamo con la Nazionale vogliamo sempre dare il 100%. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, quello di disputare il prossimo Mondiale” la conclusione.

