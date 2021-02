L'allarme di D'Aversa: "Poco tempo per far inserire i nuovi"

Il Parma ha rivoluzionato l’organico durante il mercato di gennaio. La società non ha lesinato sforzi per aiutare Roberto D’Aversa a tirare fuori la squadra dalla zona bassissima della classifica, ma alla vigilia della seconda di ritorno contro il Bologna al ‘Tardini’ il tecnico crociato ha sottolineato il poco tempo a disposizione nell’assemblare i tanti volti nuovi:

“Come ho detto ai ragazzi il processo di inserimento si deve velocizzare. Non abbiamo tempo di aspettare l’inserimento come quando le cose accadono in estate. Bisogna far sì che i giovani si integrino il più velocemente possibile, e questo dipende anche dai più anziani, dal gruppo storico”.

D’Aversa entra poi nei dettagli parlando delle situazioni di due dei rinforzi più attesi: “Zirkzee si è allenato con la squadra, ma può avere delle difficoltà perché è stato catapultato qui da un mondo diverso come la Bundesliga. Pellè viene da un periodo nel quale si è allenato da solo. Dobbiamo aspettare l’arrivo del transfer e che sia pronto per giocare. Non si può arrivare ad una condizione giocando, bisogna far sì che la condizione cresca. Giocatori come Bani da questo punto di vista sono avvantaggiati perché hanno esperienza e conoscono già il campionato”.

Poi sulla gara contro i rossoblù e la scelta di prepararla in ritiro: “Il ritiro l’ho voluto per far integrare il più velocemente possibile i nuovi arrivati. E’ normale che essendo chiuso il mercato c’era il bisogno di conoscerci un po’ e guardarci negli occhi. E’ stato importante capire il percorso che dobbiamo fare fino a fine campionato. La partita è importantissima perché è un derby e perché dobbiamo fare punti, siamo in una posizione di classifica non bella. Voglio vedere lo spirito di Napoli e quello che ho visto in questa settimana di allenamenti”.

