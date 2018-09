L'allarme di Petrucci: "Ponsson? È pericoloso"

Sesto a oltre mezzo secondo dal prossimo compagno in sella alla Ducati ufficiale, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci traccia un bilancio soddisfacente della prima giornata di prove libere a Misano, nonostante le tante cadute che hanno caratterizzato la giornata: "Oggi bisognava mettere il tempo in banca proprio perché domani non si sa che tempo farà. Le cadute? In curva 15 ce ne sono sempre tante, lì non c’è molto grip e ci sono un paio di buche”.

Petrucci sembra più preoccupato dallo stile di guida di Christophe Ponsson, il sostituto di Tito Rabat: “È stato coraggioso a debuttare in gara con una MotoGp, con gomme mai viste. L’ho visto guidare, stacca forte ed è difficile passarlo, però poi in curva si pianta ed è pericoloso. E’ entrato nel 107%, quindi farà la gara, sono contento per lui e spero che vada veloce, sicuramente sarà una bella esperienza, ma non è facile per nessuno abituarsi a una MotoGp in un weekend. Tira la staccata invece di farti passare, io avrei chiamato qualcun altro a correre”.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 17:15