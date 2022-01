Lando Norris e i propositi per il 2022: “Spero di lottare alla pari con Russell”

10-01-2022 22:47

Lando Norris è senza dubbio, dopo le belle cose mostrate nel 2021, uno dei piloti più attesi nella nuova stagione che tra qualche mese avrà il via.

Questa sarà la stagione del cambio dei regolamenti, e dunque non sarà facile per i team raggiungere i top di Mercedes e Red Bull, ma Lando Norris è convinto che se avesse l’opportunità di lottare alla pari con il suo amico George Russell, dal 2022 pilota Mercedes, questo sarebbe certamente un ottimo segnale per la McLaren, perché significherebbe avere prestazioni alla pari con uno dei top team per eccellenza.

Queste le sue parole: “La mia speranza è di poter lottare ruota a ruota con Russell, se lottiamo alla pari con lui significa che abbiamo avuto un ottimo inizio di 2022, o uno negativo sia per noi che per Mercedes! – le parole del pilota inglese della McLaren – Scherzi a parte, se siamo in gradi di correre alla pari con Mercedes credo che potremo dire di essere molto avanti. Dobbiamo puntare ad avvicinare le prime squadre, noi abbiamo del terreno da recuperare e non sarà facile, i nuovi regolamenti sono un’opportunità ma nessuno sa dove si trova attualmente. Mi auguro di potermi trovare ruota a ruota con Russell, vorrebbe dire che abbiamo chiuso il gap”.

OMNISPORT