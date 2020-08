L'annuncio del Napoli: "Petagna positivo al Covid-19"

Andrea Petagna positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato il Napoli con una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che l’attaccante è asintomatico. “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”.

Per Petagna l’avventura con la sua nuova squadra non inizia nel migliore dei modi: Gattuso dovrà attendere il suo nuovo attaccante per qualche giorno in più. Il ritiro azzurro inizierà lunedì prossimo a Castel di Sangro.

La positività dell’ex attaccante della Spal fa seguito a quella di un giocatore del Brescia, il cui nome non è ancora stato reso noto. Il calciatore era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove tra l’altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle Rondinelle. Anche questi si sottoporranno al tampone nelle prossime ore.

Mercoledì era stato trovato positivo il portiere della Roma Antonio Mirante: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio ancora”, le sue parole.

A Cagliari, hanno preso il Covid-19 Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri, come spiegato nel comunicato del club rossoblù: “Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare”.

OMNISPORT | 20-08-2020 14:00