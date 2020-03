Lapo fa gli auguri a Dybala ma il lapsus è virale

Messaggi di solidarietà e di auguri a Dybala sono arrivati da più parti in queste ore. La Joya è positiva al Corona Virus così come la sua compagna Oriana, anche se entrambi – dopo aver fatto il tampone – assicurano di star bene. Se da un lato c’è una fetta di persone che si è indignata per i privilegi di cui godono i calciatori, in tanti si sono affrettati a mandare tweet di vicinanza all’argentino.

Il tweet con lapsus

Tra questi anche Lapo Elkann. Il cugino del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto il suo messaggio sui social ma è incappato in un lapsus che non è sfuggito ai follower: “Caro Dybala, Sono Molto Vicino a Te e Tua Moglie Forza Forza e Un Grandissimo abbraccio Virtuale ad entrambi”.

Le nozze segrete

Dybala e Oriana in realtà non sono sposati, da qui l’ironia del popolo del web: “Lapo, sarà contenta Oriana: hai ricordato a Paulo che la deve sposare , magari gli farà la proposta in questi giorni” o anche: “E anche alla sua fidanza, sempre ad insaputa della moglie”.

Fioccano commenti divertiti: “Lapo ci vuoi forse SPOILERARE che Paulo si è sposato in gran segreto?” o anche: “Lapo, è la compagna Oriana”, oppure: “Siamo tutti vicini a lui e soprattutto alla sua fidanzata!!!”.

Quasi tutti vicini

Tra le reazioni anche quelle di coloro che attaccano: “Siamo vicini a Higuain, Cr7, Khedira, Pjanic che sono scappati…..vergogna” oppure: “Anche Higuain e Costa gli sono vicini…più o meno a 12.000 km”.

Chi non dimentica

C’è chi scrive: “Io sono vicino alle migliaia di Italiani che ora stanno soffrendo e perdendo i loro cari. Vabbé, non giocano in serie A…. e infine chi non dimentica: “Volevate giocare a porte aperte…D. Costa e te facevate le battutine su luci spente e porte chiuse…e infine, capolavoro dei capolavori, fuga dei giocatori dall’Italia…E chissà che non verrà fuori che già sapevate delle positività…VERGOGNA! GIOCARE CON LA SALUTE DELLE GENTE”.

SPORTEVAI | 22-03-2020 09:17