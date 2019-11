L'appello di Letizia Paternoster dopo la grande paura

Ad una settimana dal brutto incidente stradale che l'ha vista coinvolta, Letizia Paternoster alla Gazzetta dello Sport ha rivolto un appello a tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni: "E’ una situazione che sicuramente va risolta, da parte degli automobilisti ci vuole un occhio in più di riguardo, anche noi ciclisti dobbiamo rispettare le norme stradale, stare in fila, ma non è questo che risolve tutto, spesso molti automobilisti non hanno la percezione di quello che si prova quando si hanno questi incidenti, di quello che possono causare soprattutto".

"Molte persone alla guida della loro auto, devono pensare che le persone o i ciclisti che sono in strada possono essere i propri figli, i propri fratelli o propri familiari e non è bello quando ti arriva una chiamata e ti dicono guarda tua figlia è stata tirata sotto da una macchina, bisogna stare attenti, dietro a quel secondo ci può essere una vita di una persona, quindi state attenti e rispettate le distanze di sicurezza".

SPORTAL.IT | 29-11-2019 12:34