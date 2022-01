L'Argentina non fa sconti al Cile: Lautaro a segno, Dybala in panchina

28-01-2022 08:29

Non si ferma l’Argentina che, nonostante il pass per Qatar 2022 già in saccoccia, vince anche in Cile inguaiando ulteriormente la ‘Roja’, sempre in bilico e a rischio eliminazione a tre giornate dal termine del girone sudamericano.

A Calama è finita 1-2, col momentaneo pari di Brereton ad illudere i padroni di casa: di Di Maria e Lautaro le reti dell’Albiceleste, col ‘Toro’ che si conferma miglior marcatore dell’era Scaloni (sostituito in panchina da Samuel e Ayala a causa della positività al Covid-19).

L’attaccante interista ha segnato con un comodo tap-in il goal della vittoria argentina, mentre il compagno di reparto Paulo Dybala è rimasto seduto in panchina per l’intera durata dell’incontro.

Per ‘La Joya’ non c’è stata la possibilità di offrire il proprio contributo, nonostante la qualificazione già ottenuta e l’assenza di Messi, nemmeno convocato e risparmiato da questo altro giro di impegni.

Chi dalla panchina è entrato, invece, è il gioiello Julian Alvarez: per lui il quarto d’ora finale al posto proprio di Lautaro.

