L’Argentina vola con Lautaro: gran gol contro il Perù

Serviva una vittoria all’Argentina per compiere un altro decisivo passo verso la qualificazione a Qatar 2022 e la vittoria è arrivata all’ Estadio Antonio Vespucio Liberti contro il Perù .

A Buenos Aires, nella sua undicesima uscita nel cammino di qualificazione sudamericano, l’ Albicelest e si è imposta in una partita non semplice grazie ad un gran gol di Lautaro Martinez .

Al 43’, il centravanti dell’Inter, che è stato schierato dal 1’ da Scaloni al centro di un tridente completato da Messi e Di Mari a, si è avventato su un pallone messo in area dalla destra da Molina e, con una gran torsione, ha anticipato il diretto marcatore e battuto di testa Gallese spedendo la sfera sotto la traversa.

Un gran gol che poi si è rivelato decisivo, visto che tra l’altro Yotun, al 65’, ha fallito l’occasione più importante del Perù calciando un rigore alto sulla traversa.

Per l’attaccante dell’Inter, che è risultato il migliore in campo insieme all’ex Udinese De Paul , si è trattato del secondo gol consecutivo in Nazionale, dopo quello siglato l’11 ottobre nel 3-0 contro l’Uruguay. “Contro l’Uruguay abbiamo avuto più spazi a disposizione, oggi è stato un po’ più complicato ma alla fine riusciamo sempre a trovare una soluzione. Diamo sempre tutto in campo, questa maglia merita rispetto e senso di responsabilità. Adesso rientreremo nei nostri club e quando torneremo in Nazionale lo faremo per chiudere il discorso qualificazione”.

Quello segnato contro il Perù è stato il gol numero 17 di Lautaro in 33 partite con l’Argentina.

OMNISPORT | 15-10-2021 08:55