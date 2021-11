L'Arsenal ha un nuovo numero 10: il giovane Smith Rowe

08-11-2021 21:50

L’Arsenal ha un nuovo numero 10. Emile Smith Rowe, infatti, ha scelto la preziosa casacca dei Gunners per proseguire la sua carriera in quel di Londra. Insieme al rinnovo contrattuale, per il giovane centrocampista anche la pesante investitura.

Dopo l’addio di Ozil al Fenerbahce, infatti, la maglia numero 10 dell’Arsenal era rimasta senza padrone negli ultimi mesi. In seguito al contratto con il team britannico fino al 2026, Smith Rowe ha ufficializzato alla pari del club la nuova scelta di casacca.

Smith Rowe ha messo in mostra grandi doti tecniche da trequartista nell’ultima stagione con l’Arsenal, club nel quale gioca da quando ha dieci anni: entrato a far part parte dei Gunners nel 2010, ha avuto modo di farsi le ossa lontano dalla capitale con le casacche di Lipsia prima e Huddersfield poi.

Nel 2020/2021 Smith Rowe ha cominciato a trovare spazio con Arteta, siglando anche due reti in Premier e giocando in Europa League da titolarissimo, fino alla semifinale persa contro il Villarreal poi Campione della competizione. Nel 2021/2022, invece, nessun torneo continentale per i biancorossi.

Smith Rowe avrà dunque sulle spalle la dieci che negli anni 2000 è appartenuta al già citato Ozil, ma anche a Wilshere, Van Persie e Gallas: il più grande 10 dell’ultimo ventennio è però senza dubbio Dennis Bergkamp, con tale numero addosso tra il 1996 e il 2006.

Trequartista, ma anche mezzala, Smith Rowe potrebbe avere un ruolo ancor più importante nella nuova stagione, considerando la dieci sulle spalle e la mancata qualificazione all’Europa League dell’Arsenal: stavolta sarà imprescindibile in campionato. Cercando di rispondere alle grandi aspettative dell’aver sulle spalle la maglia più pesante di tutte.

In questa stagione, Smith Rowe ha già collezionato 13 presenze totali tra Premier League e EFL Cup, condite da 5 goal e 2 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha deciso di convocarlo per le sfide contro Albania e San Marino di qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

