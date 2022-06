L'Arsenal non rinnova il contratto con Lacazette

03-06-2022 21:04

Con un comunicato ufficiale l’Arsenal ha annunciato la separazione da Alexandre Lacazette dopo cinque stagioni nelle quali l’attaccante francese ha totalizzato 206 presenze e 71 gol. Il suo contratto in scadenza coi londinesi infatti non verrà rinnovato. Secondo L’Equipe il 31enne transalpino, che quest’anno ha segnato solo 6 gol tra campionato e coppe, sarebbe a un passo dal ritorno al Lione, la squadra della sua città natale, con cui ha vinto una Coppa e una Supercoppa di Francia nel 2012, per il quale mancherebbe subito l’ufficialità. Coi Gunners invece Lacazette si è aggiudicato due Community Shield e una FA Cup.