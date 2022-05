25-05-2022 19:28

L’Arsenal andrà alla ricerca di due attaccanti in questo mercato estivo, dopo aver mancato per un soffio l’accesso alla Champions League. Con i contratti in scadenza di Alexandre Lacazette ed Eddie Nketiah, e la partenza di Pierre-Emerick Aubameyang a gennaio, i Gunners hanno bisogno di attaccanti.

Secondo quanto riportato, il manager dell‘Arsenal Mikel Arteta ha individuato i giocatori in grado di spingere la sua squadra in avanti. Secondo Goal, l’Arsenal sta cercando di portare Victor Osimhen e Gabriel Jesus nella prossima stagione.

Il contratto di Jesus al Manchester City scade al termine della prossima stagione, ma i Gunners sarebbero in trattativa da settimane con i suoi rappresentanti, con l’intenzione di trovare un accordo all’inizio della stagione.

Nel frattempo, sembra che l’agente di Osimhen sia volato a Londra per un incontro con il direttore tecnico dell‘Arsenal Edu, per parlare di un possibile trasferimento all’Emirates.

Con il Napoli che si è qualificato per la Champions League e il presidente del club Aurelio De Laurentiis che tradizionalmente è un osso durissimo, il trasferimento del 23enne non sarà a buon mercato.

Anche se l’Arsenal potrebbe essere alla ricerca di due attaccanti, resta da vedere se opterà per due acquisti da grandi cifre.